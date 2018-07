Amistoso vale troféu em homenagem a Sócrates

SÃO PAULO - Os presidentes de Corinthians e Portuguesa anunciaram ontem que, no amistoso desta noite, estará em jogo o Troféu Sócrates.

A premiação é uma maneira de homenagear o ex-jogador e ídolo corintiano morto em dezembro. A equipe vencedora ficará com a taça, uma estatueta de Sócrates comemorando um gol, com o punho cerrado, sua característica. "Faremos uma homenagem ao Sócrates, nosso grande ídolo, mas tudo que fizermos a ele será pequeno perto do que ele fez ao Corinthians", disse o presidente Roberto de Andrade.

Além dele, estiveram presentes no CT o presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa, e a viúva de Sócrates, Kátia Bagnarelli.

Um cantor sertanejo e um sambista cantarão o Hino Nacional, que, segundo Kátia, era a música que ele mais gostava.

"O que preparamos não é uma homenagem ou uma despedida. É um momento de relembrar, de se abraçar, de receber uma bênção, uma oração", disse ela.