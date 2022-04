Amy Pieters, campeã mundial de ciclismo, acorda de coma 4 meses após grave acidente em treino

A ciclista holandesa Amy Pieters acordou de um coma quatro meses após ter sofrido um grave acidente em um acampamento de treinosna região de Calpe, na cidade de Alicante, na Espanha. O hospital onde a atleta de 30 anos está internada divulgou nesta quinta-feira que ela se comunicou "rapidamente" e de maneira "não-verbal".

"Amy reconhece as pessoas, entende o que está sendo dito e é capaz de realizar cada vez mais tarefas", disse SD Worx, equipe de comunicação da atleta.

Após o acidente, ocorrido no dia 23 de dezembro, Pieters foi submetida a uma cirurgia para aliviar a pressão no cérebro, sendo colocada em coma induzido. Ela foi transferida para a Holanda no dia 6 de janeiro. Durante a internação, a ciclista se manteve respirando sem a ajuda de aparelhos.

Ainda de acordo com a equipe da ciclista, os médicos ainda não conseguem afirmar "quais sintomas residuais e habilidades remanescentes que Amy Pieters terá como resultado da lesão cerebral”. Desde fevereiro ela tem passado por um programa intensivo de reabilitação neurológica.

Especialista nas provas de pista, Amy Pieters detém três medalhas de ouro do Mundial de Ciclismo de Pista (2019, 2020 e 2021) e outras três de bronze do Campeonato Europeu. Em 2021, ela também venceu a segunda etapa do Women's Tour e a corrida de estrada nacional holandesa e a prova de Nakere Koerse, na Bélgica.