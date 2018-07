Ana Cláudia Lemos vence 100m nos EUA e se aproxima do recorde sul-americano

"Estou feliz pelo tempo. Eu sabia que estava treinando bem e não tinha competido nas duas últimas provas. Mas sabia que o importante era estar bem, sem dor e com a cabeça boa. Sei que posso melhorar e agora é aproveitar as competições e os treinamentos", disse Ana Cláudia, que está com a seleção brasileira em camping nos EUA.

Com 11s07, Ana Cláudia se aproximou do seu próprio recorde sul-americano, de 11s05, que dura desde maio de 2013. Ela também ratificou o índice para o Mundial de Pequim (China), em agosto, e para Jogos Pan-Americanos de Toronto (Canadá), em julho.

Na semana passada, Rosângela Santos havia assumido a liderança do ranking brasileiro, com 11s17, contando na ocasião com vento a favor de 1,7 m/s. Nesta sexta, ela foi a terceira colocada na prova vencida por Ana Cláudia Lemos, correndo os 100m em 11s29. Ambas se preparam, com a seleção, para o Mundial de Revezamentos, que vai ser no primeiro fim de semana de maio, nas Bahamas.