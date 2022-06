Ana Marcela conquista o bronze nos 10 km e alcança 14ª pódio em Mundiais de Esportes Aquáticos

Dois dias depois do bicampeonato do mundo nos 5 km de águas abertas, Ana Marcela Cunha voltou para a água em Budapeste, nesta quarta-feira, e conquistou mais uma medalha no Mundial de Esportes Aquáticos . Ela ficou com o bronze nos 10 km após travar uma batalha equilibradíssima com a holandesa, vencedora da prova, e a alemã, dona da medalha de prata.