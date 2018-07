Ana Marcela Cunha recebe alta após cirurgia para retirar o baço

Ana Marcela Cunha recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, três dias depois de passar por uma cirurgia em São Paulo para a retirada do baço. No início do ano, ela descobriu que uma doença autoimune afeta a produção de plaquetas sanguíneas. Encerrada a temporada internacional, ela passou por uma esplenectomia.

"Graças a Deus tive alta. Agora é voltar para casa e me recuperar!! Obrigada família por todo apoio que vocês me dão sempre! A todos que foram me visitar, que me mandaram mensagens, aos médicos, enfermeiros, a todos os funcionários do Hospital Nove de Julho (obrigado) pelo cuidado, carinho... O que não vão faltar são elogios!", escreveu Ana Marcela no Instagram. Na imagem, aparece usando o uniforme da natação dos Estados Unidos.

Desde que descobriu a doença, Ana Marcela vinha fazendo acompanhamento médico, ainda que isso não tenha afetado sua preparação para os Jogos do Rio. Na Olimpíada, ficou em 10.º lugar e deixou a Praia de Copacabana chorando, sem falar com a imprensa.

A retirada do baço não deve causar grande alteração na rotina esportiva da maratonista aquática. Ela fica mais vulnerável a infecções, mas isso pode ser compensado com vacinas. Além disso, o fígado assume parte da produção de anticorpos para proteger o organismo.

No fim de semana passado aconteceu a última etapa do Circuito Brasileiro, enquanto que a temporada internacional havia acabado uma semana antes. Assim, Ana Marcela deverá ficar de repouso apenas durante um período que já seria de férias.