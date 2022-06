Ana Marcela conquista o bicampeonato nos 5 km no Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste

Eleita a maior atleta feminina do Brasil, Ana Marcela Cunha não para de obter triunfos na já consagrada carreira. Nesta segunda-feira, a nadadora confirmou a boa fase ao garantir o bicampeonato mundial dos 5 km de águas abertas ao bater em primeiro lugar em Budapeste. Pela quinta vez seguida, ela sobe no pódio do Mundial na categoria. O Mundial de Esportes Aquáticos está sendo disputado na Hungria.

Depois de levar o bronze três vezes seguidas, no Canadá (2010), Espanha (2013) e Budapeste (2017), ele subiu no topo do pódio pela primeira vez na Coreia do Sul, há três anos. Agora, dominante na prova, repete a dose na Hungria, superando a francesa Angelie Murer, em 2°, e a italiana Giulia Gabbriellishi, em 3°.

Ana Marcela completou a prova dos cinco quilômetros com 57m52s9, enquanto a também brasileira Viviane Jungblut bateu com 58m00s5, terminando na sétima posição.

Ana Marcela nadou forte e o tempo todo entra às primeiras colocadas. Fez a primeira volta na terceira posição, assumiu a liderança no segundo giro, apesar de virar em segundo, chegou a figurar em quarto, mas no sprint final assumiu a liderança para não mais ser alcançada. Campeã olímpica em Tóquio, Ana Marcela chega ao sexto ouro em Mundiais (diferentes categorias), com mais duas pratas e cinco bronzes, além de quatro títulos do Circuito Mundial.

"Cada uma (conquista de medalha) tem um gostinho especial, tem uma preparação diferente, há toda uma história por trás de cada medalha. Poder chegar até essa décima terceira medalha em Mundial, um ouro, ganhei também ano passado (olimpíada), mostra a consistência do nosso trabalho e estou muito feliz com essa conquista", disse a nadadora após a vitória. "Não é só minha, é de todo mundo, de toda a equipe e de todos que me ajudaram nesses últimos dias, principalmente."

A galeria de medalhas ainda pode crescer no Mundial de Esportes Aquáticos com Ana Marcela com mais duas provas para disputar. Ela é favorita nos 10 km, cuja competição está marcada para quarta-feira, e também na disputa dos 25 km, na quinta-feira.