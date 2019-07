Ana Marcela Cunha é campeã mundial da maratona aquática nos 5km

Ana Marcela Cunha colocou seu nome na história ao conquistar nesta terça-feira, em Gwangju, da Coreia do Sul, a prova dos 5km da maratona aquática feminina do Mundial de Esportes Aquáticos. Essa é a quarta medalha de ouro da brasileira na história da competição, na qual anteriormente ela também subiu ao topo do pódio ao triunfar nas disputas de 25km em 2011, 2015 e 2017.

LEIA TAMBÉM > Ingrid Oliveira deixa Mundial por lesão e Andressa é 36ª na plataforma individual

Com o feito, a brasileira também se tornou a maior medalhista da maratona aquática em Mundiais, com dez pódios - a atleta também faturou mais duas pratas (na prova de 10km, em 2013, e na por equipes, em 2015), além de ter obtido quatro bronzes, nos 5km em 2013 e 2017, e nos 10km em 2015 e 2017.

Até fazer história nesta terça-feira, ela estava empatada como recordista com a holandesa Edith Van Dijk, que também conquistou nove pódios nesta modalidade na competição e já está aposentada. A ex-nadadora acumulou três ouro, duas pratas e quatro bronzes ao longo de suas participações no Mundial entre 1998 e 2005.

A baiana Ana Marcela triunfou nesta terça ao completar esta prova de 5km com o tempo de 57min56s. E o ouro foi garantido apenas na batida de mão na chegada, pois ela ficou somente um segundo à frente da francesa Aurelie Muller, que levou a prata com 57min57s. E o bronze acabou sendo divido por duas nadadoras: a norte-americana Hanna Moore, dos Estados Unidos, e Leonie Beck, da Alemanha, que encerraram a disputa empatadas com a marca de 57min58s.

Essa foi a segunda prova realizada por Ana Marcela neste Mundial, no qual anteriormente a brasileira terminou em quinto lugar na maratona aquática feminina de 10km, disputada na noite de sábado. Na ocasião, o resultado assegurou a sua presença nesta prova nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A maratona de 5km, na qual ela acaba de se consagrar, não é uma prova olímpica.

E nesta edição da competição na Coreia do Sul Ana Marcela ainda poderá participar da prova por equipes, marcada para começar às 20h (de Brasília) desta quarta-feira, e da disputa de 25km, que ocorrerá na quinta, a partir do mesmo horário.