Ana Marcela Cunha é tricampeã mundial na maratona aquática de 25km

Após conquistar duas medalhas de bronze, Ana Marcela Cunha fez ainda melhor nesta sexta-feira no Mundial de Esportes Aquáticos. Após nadar por mais de 5 horas, a brasileira faturou a medalha de ouro na maratona aquática de 25 quilômetros, prova realizada no Lago Balaton, que fica a cerca de 130 quilômetros a sudoeste de Budapeste, sede do evento.

Ana Marcela já havia subido ao pódio duas vezes nesta edição do Mundial, com o terceiro lugar nas provas de 5km e 10km, além de ter composto a equipe brasileira que ficou na sexta colocação na disputa da prova de revezamento, realizada na última quinta.

Nesta sexta, então, Ana Marcela faturou o seu terceiro título mundial na prova de 25km, que já havia vencido nas edições de 2011 e de 2015 do Mundial. Para isso, a brasileira marcou o tempo de 5h21min58s40 para assegurar a nova conquista, tendo superado a holandesa Sharon van Rouwendaal, que ficou em segundo lugar, com 5h22min00s80, e a italiana Arianna Bridi, terceira colocada com 5h22min08s20.

Na disputa da longa prova, Ana Marcela optou por não brigar diretamente pela liderança nos quilômetros iniciais, ainda que se mantendo sempre próxima do pelotão principal. Assim, na metade da disputa ela estava em uma modesta 17ª colocação.

Nos últimos quilômetros, porém, ela passou a fazer uma disputa acirrada com Van Rouwendaal e Bridi pela liderança, mas atrás delas. No último quilômetro, então, a brasileira ultrapassou as rivais e assumiu a dianteira, que não seria mais ameaçada.

Com isso, Ana Marcela aumentou a sua coleção de medalhas em Mundiais. Além do tricampeonato dos 25km e dos dois bronzes garantidos no evento húngaro, a brasileira também foi prata nos 10km em 2013 e na disputa por equipes em 2015, além de ter faturado o bronze nos 5km em 2013 e nos 10km em 2015. E a brasileira também levou um bronze no Mundial de Águas Abertas de 2010, na prova de 5km.

Os dois bronzes e, principalmente, o ouro conquistado nesta sexta-feira também representam uma redenção para Ana Marcela, que tinha esperanças de ir ao pódio na Olimpíada do Rio, em 2016, mas foi apenas a décima colocada. Meses depois, ainda precisou retirar o baço em uma cirurgia. Agora, nesta sexta-feira, encerrou com medalha de ouro a sua participação no Mundial de Esportes Aquáticos.

MASCULINO - Também nesta sexta-feira, a versão masculina da maratona aquática de 25km foi vencida pelo francês Axel Reymond ao cravar o tempo de 5h02min46s40. O italiano Matteo Furlan e o russo Evgenii Drattcev completaram o pódio. O brasileiro Allan do Carmo foi o 13º colocado, com 5h06min55s70, enquanto Victor Colonese ficou na 22ª posição, com 5h27min14s20.