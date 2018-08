Ana Marcela Cunha fatura bronze na maratona aquática no Pan-Pacífico

O Brasil quase conquistou mais uma medalha de ouro no Pan-Pacífico, na noite desta segunda-feira (manhã de terça no horário local), em Tóquio, no Japão. Na maratona aquática, de 10 quilômetros, Ana Marcela Cunha chegou a liderar durante boa parte da prova, mas acabou em terceiro lugar e faturou o bronze.

Ana Marcela liderava a disputa até a quinta e última volta do trajeto, quando foi ultrapassada por duas rivais. A brasileira acabou cruzando a linha de chegada em terceiro, com o tempo de 2h08min27s. Ficou atrás somente da norte-americana Haley Anderson, com 2h08min24s, e da australiana Kareena Lee, com 2h08min26s.

A campeã da prova, que encerrou o Pan-Pacífico, foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, tem dois títulos mundiais na prova de 5km e era a atual campeã da prova do Pan-Pacífico, por ter levado o ouro na edição de 2014, em Gold Coast, na Austrália.

Ana Marcela Cunha é a atual líder do circuito de maratonas aquáticas da Federação Internacional de Natação (Fina). Após competir em Tóquio, que também será a sede da Olimpíada de 2020, ela voltará a competir no circuito. A próxima etapa está marcada para 16 de setembro, na China.

Outra brasileira na disputa, Viviane Jungblut ficou no 14º lugar, com o tempo de 2h13min57s. No masculino, Allan do Carmo teve chances de subir ao pódio. O brasileiro terminou na quinta colocação, com o tempo de 1h59min23s. Já Victor Colonese foi o oitavo colocado, com 1h59min27s.

A medalha de ouro foi para o norte-americano Jordan Wilimovsky (1h58min50s). O canadense Eric Hedlin (1h58min56s) e o australiano Nicholas Sloman (1h59min20s) completaram o pódio.

Com o pódio de Ana Marcela Cunha, o Brasil chegou a sua quinta medalha na competição, superando os quatro pódios da edição anterior do Pan-Pacífico, em 2014. Antes da maratonista, faturaram medalhas em Tóquio a equipe do revezamento 4x100 metros livre masculino (ouro), Leonardo de Deus (200m borboleta) e João Gomes Júnior (100m peito), ambos com a prata, e Vinicius Lanza, com bronze nos 100m borboleta.