Ana Marcela Cunha vence Copa do Mundo em Portugal O Brasil voltou a fazer dobradinha no alto do pódio da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. Neste sábado, em Setúbal, em Portugal, Ana Marcela Cunha encerrou seu jejum contra Poliana Okimoto para bater na frente da companheira e rival e vencer pela primeira vez na temporada internacional. Poliana foi segunda.