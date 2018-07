Ana Marcela e Allan do Carmo levam ouro na maratona aquática

Ana Marcela Cunha e Allan do Carmo venceram a penúltima etapa da Copa do Mundo de Maratona Aquática disputada na cidade de Chuan'an, na China, na madrugada deste domingo. Outro brasileiro na disputa, Diogo Villarinho, terminou na quarta posição.

Ana fechou a prova em 2h03m36s e Allan completou o percurso de 10km em 1h53m04s. Os dois usaram a mesma estratégia. Permaneceram no primeiro pelotão e assumiram a liderança no final da prova. O pódio feminino foi completado pela equatoriana Samantha Arevalo e a argentina Cecília Biagioli, com a prata e o bronze respectivamente. Ambas fizeram o tempo de 2h03min39s, mas os juízes de chegada e as filmagens puseram Samantha à frente de Cecília.

A prova masculina foi disputada até os últimos 500 metros, com cerca de 10 atletas brigando para bater na placa de chegada. E o pódio foi completado pelo canadense Richard Weinberger (1h53min08s) e pelo equatoriano Esteban Enderica (1h53min09s).

Ana Marcela não disputará a última etapa, em Hong Kong, no dia 17, por conta da preparação para o Campeonato Mundial de Kazan, que é seletiva para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.