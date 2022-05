Ana Marcela é campeã na Espanha em preparação para Mundial de Esportes Aquáticos

A nadadora Ana Marcela Cunha foi campeã no Aberto da Espanha de Águas Abertas, nesta sexta-feira, e aumentou a expectativa por medalha no Mundial de Esportes Aquáticos, que será disputado em junho, na Hungria. O ouro veio após ela completar os 10 km da maratona aquática em 1h58min29s, no Lago de Banyoles, seguida pela holandesa Sharon van Rouwendaal e pela alemã Lea Boy, segunda e terceira colocadas, respectivamente.

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a baiana está disputando campeonatos na Europa em preparação para o Mundial, competição na qual soma 11 medalhas em seis participações. No total, tem cinco ouros, duas pratas e quatro bronzes divididos entre diferentes provas da modalidade.

Após a conquista de mais uma medalha, Ana Marcela vai em busca de outra, novamente na Espanha, desta vez na prova de 5 km do Campeonato Espanhol, no sábado. Depois disso, participa da etapa de Setúbal da Copa do Mundo FINA, em Portugal, e volta para a Espanha, onde focará nos treinamentos antes de ir para a Budapeste disputar o Mundial.

O Brasil teve outro ótimo resultado em maratona aquática na Europa nesta sexta-feira. Também na prova de 10 km, Viviane Jungblut conquistou uma medalha de prata na Itália, durante a disputa da etapa de Alghero da Liga Europeia de Águas Abertas.

Ela completou a prova em 1h58min36s2, com uma diferença muito baixa para a húngara Mira Szymczak, vencedora da prova ao fazer 1h58min36s1. A italiana Rachele Bruni ficou com o bronze. Viviane também está se preparando para o Mundial, mas, diferentemente de Ana Marcela, voltará para o Brasil para dar sequência aos treinamentos.