Ana Marcela e Poliana vão ao pódio em etapa da Copa do Mundo em Abu Dabi

Poliana Okimoto subiu ao pódio pela segunda vez na temporada. Ela já havia faturado a prata na etapa de Viedma (Argentina) da Copa do Mundo, na primeira semana do mês - Ana Marcela não foi à Argentina.

Já Ana Marcela chegou ao pódio pela 17.ª vez seguida em competições internacionais, uma vez que desde meados de 2014 ela não deixa de ganhar medalha em um evento de alto nível. No ano passado, ela foi bronze na prova de 10km (distância olímpica) do Mundial de Kazan.

"Foi uma prova de altíssimo nível técnico com oito das dez atletas que estarão nos jogos olímpicos do Rio. Estou bem satisfeita com o resultado, principalmente por ser minha primeira prova da temporada e pela fase de treinamento pesado que estamos executando. O que vale é que fiquei no pódio e mantive a regularidade", comentou Ana Marcela Cunha.

Em Abu Dabi, as brasileiras bateram na fita de chegada praticamente juntas, com Poliana superando Ana Marcela por um décimo de segundo. A francesa Aurelie Muller conseguiu grande folga e chegou 15 segundos antes para ficar com o ouro.

No masculino, Allan do Carmo, que vai representar o Brasil nos Jogos do Rio, completou em nono lugar. No pódio, o francês Marc Antoine Olivier ficou com o ouro, o britânico Jack Burnell com a prata e o italiano Simone Ruffini com o bronze. Diogo Villarinho, acabou em 38.º lugar.

A próxima etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas será em 18 de junho, em Balatonfüred, na Hungria. Também a etapa do lago St. Jean, no Canadá, será antes da Olimpíada, em 28 de julho. Outras duas provas serão depois dos Jogos. Uma, durante a realização da Olimpíada no Rio.