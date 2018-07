Ana Marcela é tricampeã brasileira na maratona aquática

Sem a concorrência de Poliana Okimoto, Ana Marcela Cunha conquistou matematicamente, nesta quinta-feira, o título do Circuito Brasileiro de Maratonas Aquáticas. É a terceira conquista consecutiva da nadadora baiana, que chegou ao tri exatamente na primeira das duas etapas na base Naval de Aratu, em Inema (BA), em prova de 7,5 quilômetros.

Campeã também do Circuito Mundial, Ana Marcela (Sesi-SP) venceu todas as cinco etapas do Brasileiro deste ano, sempre seguida por Betina Lorscheitter, do Grêmio Náutico União (RS). A gaúcha, porém, costuma nadar bem atrás. Nesta quinta, completou quase três minutos depois da campeã.

No Circuito Brasileiro, os adversários de Ana Marcela são os homens. A baiana venceu em casa depois de 1h39min06s, nadando sempre perto do pelotão masculino. O vencedor, Allan do Carmo (Aceb-BA, chegou apenas um minuto à frente, com 1h38min07s, seguido de Samuel de Bona e Fernando Ponte, ambos do Grêmio Náutico União.

Com a vitória em casa, Allan do Carmo, campeão do Circuito Mundial pela primeira vez em 2014, garantiu matematicamente o título brasileiro. "Este foi um ano 100%. Venci o Sul-Americano, o Circuito Mundial, o Brasileiro e ganhar a prova em casa é sempre muito bom. Ainda tenho a seletiva para Kazan e depois uma pausa breve para voltar com tudo", disse ele.

No dia 7 de dezembro os homens pulam na água para a principal prova do ano: a seletiva para o Mundial de Desportos Aquáticos do ano que vem, em Kazan (Rússia). Os dois primeiros nadam a prova de 10km no Mundial, que classifica 10 atletas para os Jogos do Rio/2016. Colocar dois atletas no top10 em Kazan é a única forma de o Brasil ter dois nadadores nas maratonas aquáticas na Olimpíada.

No feminino, por questões técnicas, Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto já estão garantidas no Mundial e por isso não haverá seletiva. A temporada de Ana Marcela chega ao fim no sábado, na última etapa do Circuito Brasileiro, também em Inema, desta vez de 5 quilômetros.