Ana Marcela encerra 2013 com o título brasileiro

SÃO PAULO - Chegou ao fim neste domingo a temporada do Circuito Brasileiro de Maratonas Aquáticas e o título geral feminino ficou com Ana Marcela Cunha, vice-campeã mundial nos 10km. A nadadora do Sesi fechou o ano vencendo também a nona etapa do circuito, os 5km da Inema, na Bahia. No masculino o título geral ficou com Samuel de Bona, do Grêmio Náutico União, de Porto Alegre.

Assim como havia sido na quinta, na prova de 10km, que foi válida como oitava etapa do Circuito, Allan do Carmo venceu na batida de mão. Mas o baiano só participou de quatro provas na temporada e viu Samuel de Bona, bronze no Mundial de Barcelona, ficar com o título brasileiro. Das sete etapas das quais participou, venceu em três e foi vice em outras três.

"Achei este ano importante especialmente pelo crescimento do masculino nas maratonas. Chegou a vez deles também conquistarem títulos importantes. Hoje tanto no feminino quanto no masculino não é possível afirmar com certeza quem estará nos Jogos Olímpicos em 2016 e isso comprova o crescimento da modalidade. Acho que estão todos de parabéns", comentou Ana Marcela Cunha.

Ela foi a oito etapas do Circuito Brasileiro e venceu sete vezes. Só perdeu em Porto Belo, na única prova em que Poliana Okimoto competiu. Ana Marcela fecha a temporada nadando o Open de Natação, no Rio Grande do Sul entre 18 e 21 de dezembro.