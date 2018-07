Ana Marcela fatura bronze na maratona aquática de 10 km no Mundial de Budapeste

A brasileira Ana Marcela Cunha conquistou neste domingo a medalha de bronze no maratona aquática de 10 km no Mundial de Esportes Aquáticos, na Hungria. Competindo no lago Balaton, ela empatou na terceira colocação com a italiana Arianna Bridi. Ambas chegaram com a exata mesma marca: 2h17min20s.

As duas protagonizaram grande duelo no sprint final da prova. Ana Marcela e a italiana chegaram a brigar pelo segundo lugar, mas ficaram para trás. E, na disputa apertada entre elas, acabaram batendo a mão ao mesmo tempo na chegada.

A medalha de ouro ficou com a francesa Aurélie Muller, que defendeu o título conquistado no Mundial passado, em Kazan, na Rússia. Ela se sagrou bicampeã da prova ao marcar o tempo de 2h13min70s. A equatoriana Samantha Arévalo bateu 3s30 logo atrás da vencedora da prova.

O novo título mundial tem sabor de redenção para Aurélie Muller. Nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, ela foi a maior decepção na prova por ser desclassificada após chegar em segundo lugar. A nadadora francesa perdeu a medalha de prata por se apoiar na italiana Raquele Bruni para bater a mão na chegada. Na ocasião, a eliminação deu à brasileira Poliana Okimoto, que havia chegado em quarto lugar, a posição no pódio e a medalha de bronze.