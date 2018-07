Ana Marcela fica em 6ª na maratona aquática no Canadá

MONTREAL - Depois de ganhar duas medalhas no Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, Ana Marcela Cunha não foi bem na sua volta à Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. Neste sábado, no Lago Megantic, no Canadá, a brasileira foi apenas a sexta colocada da sexta etapa da competição em que ela defende o título conquistado no ano passado.

Ana Marcela liderava a Copa do Mundo até a quinta etapa, realizada durante o Mundial de Esportes Aquáticos, no dia 25 de julho. A norte-americana Emily Brunemann venceu no Lago St-Jean, também no Canadá, e passou a brasileira. Neste sábado, a vitória foi da italiana Martina Grimaldi, que empatou com Ana Marcela na pontuação geral, em segundo, com 66 pontos. Brunemann foi a terceira colocada e chegou 86. Faltando duas etapas para o fim da Copa do Mundo, ela é ampla favorita ao título.

No masculino, o Brasil teve desempenho melhor no Lago Megantic. Atual campeão brasileiro de maratonas aquáticas, Samuel de Bona faturou a medalha de bronze na prova vencida pelo alemão Thomas Lurz, seguido do seu compatriota Christian Reichert. Allan do Carmo, acabou na sétima posição.

Ana Marcela e Samuel voltam ao Brasil para disputar o Troféu José Finkel de Natação, que será realizado de segunda a sábado, na piscina do Corinthians, em São Paulo. Depois ainda enfrentam a Travessia Nacional de Brasília, no domingo, competições em que defenderão seus clubes. Allan não está inscrito no José Finkel.