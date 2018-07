Ana Marcela leva novo ouro, agora nos 10 km A baiana Ana Marcela conquistou ontem seu segundo ouro na maratona do Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, em Belém. A atleta, que já havia vencido a prova dos 5 km, foi também a mais veloz nos 10 km, com 1h47m24s62. A venezuelana Yanel Pinto ficou com a prata e a equatoriana Nataly Caldas, com o bronze.