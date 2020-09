Ana Marcela leva o ouro na França e fecha passagem pela Europa com 4 medalhas

Ana Marcela Cunha venceu, neste domingo, a prova de 5 km do Campeonato Francês de Maratonas Aquáticas, realizada na Ilha de Jablines-Annet, em Seine-et-Marne. Foi a quarta medalha conquistada nas últimas três competições disputadas na Europa. No masculino, Allan do Carmo terminou a prova em 12º.

Para conquistar mais uma medalha nesta perna europeia de competições, Ana Marcela precisou de 57min05m07s. A francesa Oceane Cassignol levou a prata e a russa Anastassia Kirpitchnikova ficou com o bronze.

A brasileira já havia conquistado a prata na Travessia de Capri-Napoli, na Itália, o ouro na travessia de 10 quilômetros realizada em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, e o bronze na prova de 10 km do próprio Campeonato Francês, no sábado.

Na prova masculina, Allan do Carmo completou os 5 km com o tempo de 53min44s88 e fechou o percurso na 12ª colocação. A medalha de ouro foi para o medalhista olímpico Marc-Antoine Olivier, da França. O país também levou a prata, com Sacha Velly, e o bronze, com Azel Reymond.

Agora, a dupla retorna ao Brasil para retomar os treinos no Parque Aquático Maria Lenk. Antes das competições na Europa, Ana Marcela e Allan do Carmo tinham ido para Portugal em agosto para a Missão Europa, ação do Comitê Olímpico do Brasil em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.