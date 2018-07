Ana Marcela vence 25 km da maratona aquática no Mundial em Xangai

XANGAI - O Brasil conquistou neste sábado a sua primeira medalha de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Xangai, na China. Ana Marcela Cunha venceu a disputa da prova dos 25 quilômetros da maratona aquática com o tempo de 5 horas, 25 minutos e 9 segundos.

Com o resultado, Ana Marcela entrou para a história do esporte brasileiro, já que nunca uma mulher havia conquistado uma medalha de ouro para o País no Mundial de Esportes Aquáticos. O pódio da prova foi completado pela alemã Angela Maurer, que ficou com a prata, com 5h29min25, e a italiana Alice Franco, que faturou o bronze com 5h29min30.

Neste Mundial, Ana Marcela havia perdido a chance de se classificar para a Olimpíada de Londres ao terminar a prova dos 10 quilômetros da maratona aquática em 11º lugar, já que apenas as 10 primeiras colocadas obtinham a vaga para os Jogos de 2012. Além disso, ela ficou na sétima posição na prova dos 5 quilômetros. Agora, porém, pode comemorar o seu título mundial.

A versão masculina da prova de 25 quilômetros da maratona aquática foi vencida pelo búlgaro Petar Stoychev, com o tempo de 5 horas, 10 minutos e 39 segundos. O russo Vladimir Dyatchin, com 5h11min15, e o húngaro Csaba Gercsak, com 5h11min18, completaram o pódio.

O brasileiro Allan do Carmo terminou a disputa na sexta colocação, com o tempo de 5h11min32. Já Samuel de Bona concluiu a prova em 16º lugar, com 5h27min38.

Saltos ornamentais. O Brasil ficou fora da final da disputa da prova da plataforma de 10 metros dos saltos ornamentais no Mundial de Xangai. Hugo Parisi terminou a disputa das semifinais em 14º lugar, com 414,90 pontos. Antes, nas eliminatórias, ele havia faturado a 12ª posição, com 434,15 pontos.

Já Rui Marinho terminou em 31º lugar, com 326,10 pontos, e nem conseguiu avançar até as semifinais. O chinês Bo Qiu teve o melhor desempenho do dia, com 579,55 pontos. Os 12 finalistas garantiram classificação para a Olimpíada de Londres.

Realizada neste sábado, a final da plataforma de 3 metros foi vencida pela chinesa Wu Minxia. Assim, o país anfitrião do Mundial acumula nove medalhas de ouro nas provas já realizadas dos saltos ornamentais.

Polo aquático. A seleção brasileira feminina de polo aquático superou a África do Sul por 10 a 9 no Mundial de Xangai. O triunfo classificou a equipe para a disputa do 13º lugar do torneio contra o Casaquistão, que acontecerá às 23 horas (de Brasília) de domingo.