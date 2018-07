Ana Marcela vence etapa chinesa da Copa do Mundo e lidera pódios brasileiros

A brasileira Ana Marcela Cunha brilhou neste domingo na etapa chinesa da Copa do Mundo de Maratona Aquática. Ela venceu a disputa realizada em Chun'an, a penúltima da temporada 2017, e liderou os bons resultados dos brasileiros, pois outros três competidores do País também foram ao pódio.

Ana Marcela completou os 10km da prova com o tempo de 1h37min29, superando a italiana Arianna Bridi na batida de mão. A também brasileira Viviane Jungblut cravou 1h37min30 e assegurou o terceiro lugar.

"Estou bem feliz com mais este resultado. Foi uma prova bastante disputada, em que venci na batida de mão. Esta vitória foi muito importante porque assumi a segunda colocação no ranking, dois pontos a frente da italiana Rachelle Bruni", contou Ana Marcela, que agora soma 84 pontos, contra os 82 de Bruni e os 104 de Ariana Bridi na classificação da Copa do Mundo.

Nesta temporada, Ana Marcela já havia ido duas vezes ao pódio na Copa do Mundo com a prata no Lac St Jean e o ouro no Lac Megantic. Além disso, ela também brilhou no Mundial de Esportes Aquáticos, sendo ouro nos 25km e bronze nas provas de 5km e 10km.

Na versão masculina, Allan do Carmo esteve próximo de assegurar a vitória, mas errou a batida de mão, sendo superado pelo húngaro Kristof Rasouszut e tendo que se contentar com a prata. A medalha de bronze ficou com o também brasileiro Fernando Ponte.

A última etapa da Copa do Mundo de Maratona Aquática será disputada no próximo sábado em Hong Kong.