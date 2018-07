Ana Marcela vence última etapa na maratona aquática

Neste sábado, para fechar com chave de ouro o Circuito, ela venceu a última etapa, realizada em Sahntou, na China. "Fiquei o tempo todo em quinto e sexto lugar junto com o primeiro pelotão. Eu sabia que estava muito bem e como a temperatura da água é muito quente (cerca de 26º) fiquei um pouco para trás para não me desgastar tanto. Deixei para arrancar no final", explicou ela.

Ana Marcela, de apenas 20 anos, que é campeã mundial da prova de 25 km em águas abertas, já pensa em ir atrás do bicampeonato. "Agora tenho 15 dias de férias e depois e voltar com o gás todo para treinar para a seletiva do Mundial de Barcelona, que será em Santos (em janeiro de 2013)."

Outro bom resultado do Brasil em Sahntou foi o terceiro lugar de Allan do Carmo na prova masculina. "Foi muito legal. Acho que nadei muito bem tanto em Hong Kong (quarto lugar) quanto em Shantou e consegui no final da temporada me recuperar, com um final de prova forte, que era o que estava me faltando. Esse era o objetivo e agora estou muito animado para depois das férias treinar forte para a etapa de Santos, que é seletiva para Barcelona", disse Allan.