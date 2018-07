Ana Sátila brilha e fatura o ouro na 3ª etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom

A canoísta Ana Sátila garantiu mais dois pódios para o Brasil neste domingo, em Augsburg, na Alemanha, na terceira etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom. O primeiro pódio do dia foi conquistado no C1 Feminino, com a medalha de bronze. Depois veio o tão sonhado ouro, garantido na modalidade K1 Extremo Cross Feminino.

Com os resultados na Alemanha, Ana Sátila entra novamente para a história da canoagem brasileira com quatro pódios na temporada. Ela já havia garantido a prata primeira etapa em Liptovsky Mikulas, na Eslováquia, e o bronze na segunda etapa, em Cracóvia, na Polônia.

Ana Sátila começou a sua maratona de provas na semifinal do C1 Feminino. Ela obteve o quinto melhor tempo e garantiu a vaga na final. Na disputa por medalha ela fez uma ótima descida, mas teve um toque na baliza, o que a deixou com o bronze. A comemoração foi grande. "Foi um gostinho de ouro, foi uma descida muito legal, fiquei bem feliz com a minha performance", disse a brasileira, que completou o percurso em 115s79.

Depois das duas descidas do dia na canoa, foi a vez do K1 Extremo Cross, com mais três provas e remadas intensas. Ana Sátila competiu ao lado de sua irmã Omira e as duas foram as mais rápidas na semifinal, em que apenas um atleta por país pode continuar na disputa.

Como Ana Sátila chegou na frente, ela continuou na disputa e representou o Brasil na final. A prova foi dominada pela brasileira do início ao final e ela faturou a primeira medalha de ouro da sua carreira em uma Copa do Mundo. "De manhã eu já havia falado que na canoa o bronze teve um gosto de ouro e agora a medalha veio. Estou muito feliz e agradeço a todos pela torcida", comemorou.