Ana Sátila é bronze em categoria da canoagem que vai estrear nos Jogos de Paris

Ana Sátila conquistou um excelente resultado na Copa do Mundo de canoagem slalom, na etapa de La Seu d'Urgell, na Espanha, neste domingo. A brasileira conquistou a medalha de bronze na final do K1 Extreme, modalidade que fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Ana Sátila abriu o dia na Espanha na disputa da semifinal do C1 feminino, mas acabou não avançando com um erro na descida decisiva. Ela perdeu a porta nove e acabou penalizada em 56s no tempo final.

O erro e a penalidade custaram caro e Sátila acabou fechando a disputa somente na 21ª colocação, com tempo final de 157.74, insuficiente para avançar à disputa pelas medalhas. Restava o K1 Extreme para a redenção.

E o bronze acabou sendo bastante festejado pela brasileira após frustração em sua prova principal. Sempre avançando em segundo nas descidas classificatórias do K1 Extreme, ela acabou atrapalhada na final ao se "enroscar" com uma competidora e perder tempo na primeira porta.

Precisou fazer uma disputa de recuperação e garantiu sua medalha na Espanha ao cruzar no terceiro lugar, um dia após ficar em quinto na final do K1 feminino. Ela segue fazendo história após terceiro a primeira mulher do País na final da canoagem olímpica.