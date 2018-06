Ana Sátila fatura a prata na primeira etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom

A brasileira Ana Sátila começou a pleno vapor a temporada internacional da Canoagem Slalom e subiu ao pódio na primeira etapa da Copa do Mundo da modalidade, neste domingo. Em Liptovsky Mikulas, na Eslováquia, ela garantiu a medalha de prata no K1 Extremo Cross Feminino.

"Foi muito importante esse resultado. Eu larguei bem, na baliza número três saí mal, mas consegui me recuperar até o final do percurso e garantir a prata", declarou a atleta de 22 anos.

Sátila deixará a Eslováquia com saldo extremamente positivo. Afinal, nas outras duas provas que disputou, também alcançou a final. Ela foi décima colocada no C1 Feminino e nona no K1 Feminino.

Grande nome da canoagem brasileira, Ana Sátila fez história no ano passado ao subir duas vezes ao pódio no Mundial de Canoagem Slalom realizado em Pau, na França, com uma prata também no K1 Extremo Cross Feminino e um bronze no C1. Ela ainda acumula um ouro no Mundial Júnior da Austrália e uma prata no Mundial Sub-23, entre outros bons resultados.

"Ela é a prova viva do resultado positivo de investirmos forte no esporte. Hoje, a Ana não é mais uma promessa e sim uma realidade com os resultados. Estou muito orgulhoso porque sei que podemos trazer ainda mais resultados ao Brasil, não só com ela, mas com vários atletas que estão entre os melhores do mundo no nosso esporte", disse o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, Tomasini Schwertner.

Outro brasileiro a ir à água neste domingo foi Pedro Gonçalves, o Pepe, mas sem o mesmo sucesso. Nas semifinais do K1 Masculino em Liptovsky Mikulas, ele terminou na 29.ª colocação. Omira Estácia, Fábio Rodrigues, Guilherme Mapelli, Felipe Borges, Gustavo Selbach Jr. e Kauã Silva ficaram nas eliminatórias de suas provas.