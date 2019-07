Ana Sátila festeja mais um ouro no Mundial Sub-23 de Canoagem Slalom

A brasileira Ana Sátila festejou neste domingo, 21, em Cracóvia, na Polônia, a conquista de mais uma medalha de ouro no Mundial Sub-23 de Canoagem Slalom, que a atleta utilizou como preparação para a sua participação dos Jogos Pan-Americanos de Lima, que começam na próxima sexta-feira, no Peru. Um dia depois de ter triunfado na prova do C1, desta vez ela venceu a disputa da extreme K1.

Mesmo com fortes chuvas e clima instável no local de competição, Ana foi dominante ao liderar quase todo o percurso e terminar em primeiro lugar, ficando à frente das checas Amalie Hilgertova e Tereza Fiserova, que garantiram respectivamente a prata e o bronze.

"Foi uma prova muito importante, tivemos o problema da tempestade, ficamos uma hora e pouco esperando, gera uma expectativa, mas eu estava firme nos objetivos e daí veio a medalha", comemorou a canoísta, que no Pan de Lima competirá nas mesmas categorias em que brilhou neste final de semana no Mundial Sub-23.

Na capital peruana, ao lado de Ana Sátila também representam o Brasil na canoagem Felipe Borges, Omira Estácia, Marina Souza, Fábio Rodrigues e Pedro Gonçalves, sendo que as disputas desta modalidade começarão no dia 2 de agosto.