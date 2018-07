Ana Sátila fica em 6º lugar em evento-teste da canoagem no Rio Apesar do temporal que paralisou por uma hora o evento-teste para os Jogos Olímpicos do Rio, Ana Sátila ficou em sexto no Desafio Internacional na prova do K1 (caiaque individual), que terminou neste domingo no Complexo Esportivo de Deodoro, na Zona Oeste do Rio.