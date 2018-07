Anacleto vira casa santista por dois jogos

A primeira opção era o Pacaembu, mas o Santos aceitou o convite de retribuição da diretoria do São Caetano para utilizar o local sem pagar aluguel, arcando apenas com o valor das taxas exigidas pela FPF. No ano passado, o time do ABC atuou pela Série B na Vila sem custo.

Influenciou ainda na escolha o fato de o clube iniciar o Paulista sem as estrelas, que só voltam aos treinos dia 20 e, com certeza, Muricy Ramalho não os colocará para atuar seis dias depois.

O Santos estuda ainda mandar o jogo contra o Oeste, dia 2 de fevereiro, no Anacleto, e depois atuar no Pacaembu no clássico contra o Palmeiras, dia 5, e diante da Linense, dia 11, quando os titulares já estarão em campo.

A diretoria prefere não fazer uma previsão para a reabertura da Vila, mas o estádio deve receber o primeiro jogo no ano só dia 23 de fevereiro, diante Comercial. Pelo menos não há risco de o Santos estrear como mandante na Libertadores longe de casa, dia 8 de março, diante do vencedor do duelo entre Inter e Once Caldas pela fase preliminar.

"Achamos que o sistema de implantação da grama ficaria perfeito, mas isso não aconteceu. Por isso, chamamos o fornecedor para que reformasse o gramado, sem ônus nenhum ao clube", explicou o presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro.