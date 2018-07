ANÁLISE: Ezequiel F. Moores Sem Maradona, seleção sofre como o Brasil pós-Pelé

É COLUNISTA DO JORNAL LA NACIÓN, O Estado de S.Paulo

Quando o Maradona despontou como grande craque da sua geração, na década de 80, a Argentina começou a ter melhores jogadores da metade do campo para a frente e iniciou uma fase na qual faltavam zagueiros e goleiros extraordinários, como sempre foi a característica do país. Antigamente, as seleções argentinas tinham a defesa bem armada. Isso não existe mais.

Hoje temos uma seleção desequilibrada, na qual os atacantes jogam nas principais equipes da Europa e os zagueiros, não.

Há outro dado a ser destacado. A Argentina sempre respeitou a continuidade dos treinadores, mas com a escassez de títulos os profissionais passaram a ficar pouco tempo no cargo. Depois de 2006, começou a era de trocas mais confusas e precipitadas da história da seleção. Os outros países cresceram e deixaram a Argentina para trás.