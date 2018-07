análise; Livio Oricchio Um espetáculo à altura do campeonato Parece coisa pensada: uma temporada como a deste ano, com oito vencedores distintos nas 20 etapas, e corridas inesquecíveis, só poderia terminar mesmo com um espetáculo grandioso, à altura de tudo o que foi apresentado no campeonato. As fortes emoções do eletrizante GP do Brasil, ontem em Interlagos, retrataram com precisão o muito oferecido este ano pela Fórmula 1.