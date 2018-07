Análise. Luís Augusto Monaco O futebol que dá gosto agora é o europeu

Com exceção do Real - que prefere os contragolpes para despejar seu grande poder de fogo -, os outros têm como ponto forte a inteligência e a qualidade técnica dos meio-campistas. Busquets, Xavi, Iniesta, Pirlo, Marchisio, Toni Kroos, Schweinsteiger, Götze e Reus são dignos representantes de uma estirpe de jogadores que antes abundava no Brasil e hoje está quase extinta.

É um sinal dos tempos que, para ver o futebol bem jogado - com toque de bola e sem correria e chuveirinhos - , seja preciso sintonizar a tevê em partidas da Europa. O que era uma marca dos times brasileiros agora é de europeus. E o quadro não vai mudar enquanto os técnicos daqui colocarem "pegada" e "intensidade" à frente de tabelas e ousadia.

Então, que as zebras não atrapalhem e os times que jogam bola sigam em frente.