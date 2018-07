análise: Luiz Antônio Prósperi Currículo é o que não falta à nova dupla de comandantes Felipão e Parreira voltam à seleção brasileira com a imagem que deixaram no passado. Nenhum dos dois vive um momento extraordinário na carreira. Felipão saiu desgastado do Palmeiras com a longa agonia do time até se consumar o rebaixamento à Série B. E Parreira já não estava mais interessado em ir a campo para cuidar de jogadores e táticas de jogo.