Análise: Luiz Antônio Prósperi Felipão aposta em Hulk e seleção não evolui

Hulk é um jogador comum. De força e mais nada. Quando o jogo exige troca de passes envolventes, cérebro, para minar a defesa do adversário, Hulk some. Ele é bom nos contra-ataques, arrancadas e, quando acerta, no chute demolidor. O segundo tempo de ontem não pedia um atacante como ele.

Seria interessante Oscar aberto na direita, Kaká centralizado e Neymar na esquerda. Com os três, a troca de passes em velocidade seria mais inteligente e envolvente. Mas Felipão optou por manter no segundo tempo a lógica do primeiro no pior momento do Brasil. Naquela altura, os italianos já atuavam num 4-3-3 e provocavam calafrios em Julio Cesar, tamanha a facilidade com que os de azul chegavam à zona de gol.

Sem Oscar, Kaká não tinha com quem combinar as saídas para o ataque. Neymar estava encaixotado na intermediária. Fred, perdido no espaço. E Hulk, envergonhado na esquerda, depois de literalmente pisar na bola em um raro contra-ataque da seleção brasileira.

Hernanes, que poderia ser um dos braços de Kaká, também tinha de socorrer Fernando na proteção da zaga e dos laterais. Correu como um leão faminto e saiu sem uma presa nos dentes.

Sem auxiliares ao seu lado, Kaká não deu nova dinâmica ao time. Era um Brasil previsível e sem força. Bom para a Itália, que não abriu mão da sua correta linha de quatro zagueiros, três no meio e três atacantes leves na linha de frente.

Não fosse por alguns milagres de Julio Cesar, Felipão teria colecionado a segunda derrota consecutiva no seu retorno ao comando da seleção brasileira. Não se aposta impunemente em um atacante como Hulk. Alguém sempre paga a conta no final.