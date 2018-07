Análise: 'Não tem mais espaço para torcida organizada violenta'

Com o tempo, a ação contra delitos de torcedores está sendo ampliada. Com a atuação uniforme dos promotores do Brasil inteiro, a integração da polícia civil e o trabalho do Juizado do Torcedor, estamos buscando ampliar a competência dos trabalhos. Tivemos anteriormente outro exemplo, que foi o da briga no jogo em Brasília entre torcedores de Flamengo e Palmeiras.

A ação interestadual contra os delitos tem evoluído. Isso é fruto de muito trabalho. Isso é consequência de um trabalho integrado também pelo Judiciário, Polícia Civil, Ministério Público, Secretaria de Segurança e autoridades. Todos estão buscando uma solução para esse problema. As torcidas organizadas extrapolaram todos os limites, então vamos atuar com rigor. Não tem mais espaço para torcida organizada violenta.

As medidas que foram impostas em São Paulo neste ano estão em consonância com o restante do País, com um aperto maior contra a ação dos torcedores. Tivemos inúmeras prisões, vários mandados de busca e apreensão, inúmeras autuações fiscais, fechamento de sedes, mudança para torcida única, venda online de ingressos, então reduzimos a importância das torcidas organizadas.

Ou eles aprendem a se comportar como gente civilizada, ou não tem razão para estarem em um estádio. Isso é simples. É inaceitável esse comportamento violento das torcidas organizadas. Eles precisam aprender a ser civilizados.

*É promotor do Juizado Especial do Torcedor