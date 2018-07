Análise: 'O Palmeiras aprendeu a administrar o jogo', afirma Evair

O Palmeiras aprendeu a jogar fora de casa. Antes, a equipe era mais desesperada e queria resolver o jogo rapidamente. Atacava muito e não se protegia. Agora, sabe administrar a partida, usa bem a posse de bola e consegue se impor. Por isso, pode ganhar do Corinthians em sua casa. Obviamente, a pressão vai ser grande. Não existe um clássico na casa do mandante sem que a torcida o empurre.

É muito importante não levar um gol no início. Provavelmente o Corinthians vai atacar, embalado pela torcida. Aí é a hora de tocar de lado, sair com tranquilidade e fazer com que o tempo jogue a nosso favor. Taticamente, o Erik, que deverá substituir o Gabriel Jesus (suspenso), é uma grande opção. Ele tem velocidade, e isso será fundamental. É por aí que o Palmeiras pode vencer.

*Atacante, foi campeão da Libertadores em 1999