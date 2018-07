Análise: queda começou a ser articulada com a troca de comando na CBF Mano Menezes começou a perder o cargo quando houve a mudança na cúpula da CBF, nos primeiros meses do ano. A troca de Ricardo Teixeira por José Maria Marin foi um golpe para a estabilidade no cargo do treinador agora desempregado. O novo mandachuva raras vezes foi enfático nos elogios ao trabalho na seleção e com frequência se mostrou evasivo em relação à permanência da comissão técnica até a Copa de 2014. Em vários momentos deixou no ar a possibilidade de que poderiam surgir mudanças. Deu pistas.