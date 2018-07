Anderson Carvalho, de 21 anos, é a novidade no Mundial

SANTOS. ANTES DA VIAGEM, TIME ENCARA O

SÃO PAULO PELO NACIONAL

O Santos encaminhou à Fifa, ontem, a lista dos 23 jogadores que vão disputar o Mundial Interclubes, no Japão. A única dificuldade de Muricy Ramalho era escolher o substituto de Adriano, que sofreu grave entorse no tornozelo direito, dia 17 passado, diante do Atlético-GO, e teve de ser operado. A dúvida foi desfeita ontem, com o técnico decidindo pelo garoto Anderson Carvalho, 21 anos, formado na base do clube. Sobrou Rodrigo Possebon, contratado do Manchester United em agosto do ano passado.

O treinador chegou a pensar na inclusão de um volante de 16 anos, do juvenil, mas como seu nome não constava da relação inicial de 30 jogadores, não foi possível. "O nome dele vocês (imprensa) não vão saber e nem ele (jogador), para não se sentir o novo Pelé", disse Muricy, explicando que a jovem promessa não iria jogar. "Seria só para ele ter contato com os profissionais, amadurecer e ouvir algumas broncas que não ouve na base. A gente tem de se preocupar com isso porque o Santos sempre lança novos jogadores."

Foram inscritos três goleiros, cinco zagueiros, três laterais, três volantes, quatro meias e cinco atacantes. Os 23 jogadores representam menos de a metade da delegação que será composta de 51 integrantes, incluindo comissão técnica e equipe de apoio (Muricy Ramalho e mais 16 profissionais), dirigentes (seis) e assessoria de comunicação. A Fifa enviou 35 passagens e as 16 excedentes serão pagas pelo clube.

A delegação embarca para o Japão às 19h45 da próxima segunda-feira, em Cumbica, e faz escala de 24 horas em Frankfurt, Alemanha. Durante a parada, os jogadores vão treinar no hotel. A chegada ao Japão está prevista para as 9h05 (horário local) do dia 8. O segundo jogo - decisão do título ou disputa do terceiro lugar - será no dia 18, em Yokohama.