Anderson Henriques é oitavo nos 400 metros no Mundial

MOSCOU - O brasileiro Anderson Henriques terminou em oitavo lugar na disputa dos 400 metros no Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Moscou, com a marca de 45s03. Nesta terça-feira, ele foi o único dos oito finalistas a completar a distância em mais de 45s. Mesmo assim, terminou satisfeito a sua participação na prova.

"Estou feliz pela marca. É descansar e pensar no revezamento 4x400 metros", disse Anderson Henriques, em entrevista ao SporTV. Agora, o seu objetivo é disputar mais uma final em Moscou, com o revezamento 4x400 metros do Brasil. "Vamos tentar ir para a final", completou o brasileiro, que tinha se classificado para a final com a marca de 44s95.

A prova dos 400 metros foi dominada pelos atletas dos Estados Unidos. LaShaw Merritt faturou a medalha de ouro, com 43s74, seguido pelo compatriota Tony McQuay, que marcou 44s40. O pódio foi completado pelo dominicano Luguelín Santos, que completou os 400 metros em 44s52.

OUTROS RESULTADOS

Campeão olímpico, o alemão Robert Harting confirmou o seu favoritismo e fez história nesta terça ao faturar o tricampeonato mundial consecutivo na disputa do lançamento de disco. Em Moscou, ele venceu a disputa com a marca de 69,11 metros e comemorou rasgando a sua camisa. O polonês Piotr Malachowski faturou a prata com 68,36 metros, enquanto a medalha de bronze ficou com o estoniano Gerd Kanter, com 65,19 metros.

Aos 19 anos, o etíope Mohammed Aman faturou a medalha de ouro na disputa dos 800 metros, com a marca de 1min43s31. O norte-americano Nick Symmonds terminou em segundo lugar, com 1min43s55. Já Ayanleh Souleiman, do Djibuti, garantiu a terceira posição, com 1min43s76. A prova não contou com a participação do queniano David Rudisha, atual campeão olímpico da prova, que está contundido.

Já a disputa dos 3 mil metros com obstáculos foi vencida pela queniana Milcah Chamos Cheywa, com um tempo de 9min11s65. Lydia Chepkurui, também do Quênia, terminou em segundo lugar, com 9min12s55, logo à frente da etíope Sofia Assefa, que marcou 9min12s84.