Anderson Silva acha que terá trabalho com Stephan Bonnar

RIO - A terceira edição do UFC no Rio não terá disputa de cinturão, mas os combates previstos prometem agitar a Arena HSBC na noite de hoje. A programação começa às 20 horas, com transmissão pelo Canal Combate, e a Globo vai exibir ao vivo, à 0h40, a luta principal entre Anderson Silva e Stephan Bonnar em uma categoria acima da que o brasileiro detém o cinturão. Justamente por isso, mesmo em caso de derrota, ele não perderá o título.

Favorito, o Spider enfrentará um adversário que costuma dar muito trabalho para seus oponentes. "Ele é um grande atleta e estou devendo um grande show para os brasileiros. Fiquei contente de lutar contra alguém como o Bonnar", afirmou Anderson. "Espero que a luta se mantenha em pé até porque é um grande teste para mim, pois ele nunca foi nocauteado", disse o brasileiro, chamado às pressas para substituir José Aldo, que colocaria o cinturão em disputa, mas acabou se machucando e foi cortado.

Além de Anderson, outro ídolo nacional voltaria ao octógono, para delírio dos cariocas. O veterano Rodrigo Minotauro, que lutará pela primeira vez desde que teve o braço quebrado diante de Frank Mir, vai enfrentar Dave Herman. Aos 38 anos, o brasileiro avisa que ainda tem muita lenha para queimar. "Não vou me aposentar agora. Voltei de uma cirurgia complicada e estou bem. Não pretendo parar tão cedo. Agora vou lutar pela reabilitação e estou de volta com muito mais motivação", avisou.

Outros destaques da programação são as lutas de Demian Maia, que busca sua segunda vitória na categoria dos médios, e de Erick Silva, considerado um dos mais promissores do País.