Anderson Silva admite que pode enfrentar Jon Jones em super luta

SÃO PAULO - Os fãs do UFC começam a se animar com o provável encontro dentro do octógono dos dois maiores lutadores de MMA da atualidade: Anderson Silva x Jon Jones. A luta entre os dois começa a ganhar forma e possibilidade, o que seria um marco para a categoria, talvez no começo da próxima temporada, em 2013.

Em entrevista durante evento promocional no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, Anderson Silva admitiu com todas as letras, pela primeira vez, que pode sim enfrentar em breve o rival Jon Jones, apontado por muitos como o único capaz de superá-lo em combate.

"As pessoas estão falando tanto disso..., dessa luta... Não tenho essa pretensão, não tem algo que me motive, justamente por terem outros atletas da minha equipe, como Minotouro, Maldonado, Feijão, Caldeirão, todos do peso de Jon Jones. Meu peso é 84kg, minha categoria é essa. Mas as pessoas falam tanto disso, e a gente é funcionário do UFC. Então, posso estar falando que não quero lutar, mas e se ele vai lá e aceita a grana que o Dana vai dar para ele...? Vai ficar difícil de recusar. Não é a grana que me motiva a lutar, luto porque gosto. Então, sei lá... Não gostaria. Mas se for acontecer, teria de ser no peso-combinado. Não valeria o cinturão dele. Eu já tenho o meu e não quero um título para deixar largado."

No bom português, Anderson Silva reconheceu que se os organizadores do UFC pensarem nessa luta e quiserem fazê-la, não há como não lutar. Seria o embate do ano no UFC, aquele que todos estariam querendo ver. No último domingo, após coletiva de imprensa do UFC Rio III, o presidente do UFC, Dana White, disse que fará todos os esforços para que Jon Jones e Anderson Silva se enfrentem. "Essa é a vontade dos fãs."