Anderson Silva aprendeu golpes comigo, afirma Steven Seagal

O ator famoso pelos filmes de artes marciais, Steven Seagal, afirmou ao programa americano "MMA Our", do site MMA Fighting, que ensinou alguns golpes ao brasileiro do UFC Anderson Silva. Além disso, Seagal, criticou o adversário do "Spider" no UFC 148, o americano Chael Sonnen.

“Na primeira luta, Sonnen teve uma vantagem desleal. Acho que desta vez os dois estarão em sua melhor forma e não espero controvérsias ou lesões. Serão dois grandes lutadores se enfrentando", disse o ator em referência ao fato de em 2010 Sonnen ter sido pego no exame antidoping.

Seagal disse ter sido o responsável por ensinar a Anderson Silva o famoso chute que nocauteou Vitor Belfort em uma luta no ano passado. “Conheço milhões de técnicas e mostrei algumas delas, mas não vou falar quais são. Se o lutador vai usar ou não, não é possível dizer, mas ele pode conseguir grandes coisas com o que ensinei", afirmou.