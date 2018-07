Anderson Silva cai para sétimo no ranking peso por peso do UFC

SÃO PAULO - A mudança para 15 nomes em cada divisão do ranking do UFC foi anunciada pela organização na noite desta segunda-feira, mas o que chamou a atenção foi a queda de Anderson Silva. Derrotado novamente pelo norte-americano Chris Weidman, o brasileiro perdeu quatro posições no peso por peso e aparece em 7.º lugar na lista.

Quem se deu bem e subiu para o terceiro lugar, que era de Spider, foi Cain Velásquez. Weidman ganhou três posições e agora é quinto, um posto atrás de Demetrious Johnson. Já Renan Barão continua na sexta posição, mas assume a condição de segundo melhor brasileiro na ranking, atrás apenas do vice-líder José Aldo. A listagem continua sendo liderada pelo campeão meio-pesado, Jon Jones. Com a abertura de mais cinco vagas, Vitor Belfort também aparece entre os melhores.

Apesar da queda no ranking peso por peso, que reúne todas as categorias, Anderson Silva continua como número 1 no peso-médio. Vale destacar que os donos dos cinturões, caso de Chris Weidman, não entram nos rankings das divisões.

Confira a lista completa do peso por peso do UFC:

1.º- Jon Jones

2.º- Jose Aldo

3.º- Cain Velasquez

4.º- Demetrious Johnson

5.º- Chris Weidman

6.º- Renan Barao

7.º- Anderson Silva

8.º- Anthony Pettis

9.º- Benson Henderson

10.º- Johny Hendricks

11.º- Ronda Rousey

12.º- Vitor Belfort

13.º- Dominick Cruz

14.º- Urijah Faber

15.º- Gilbert Melendez