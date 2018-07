Anderson Silva confirma contrato com UFC por mais 15 lutas

Aos 39 anos, Anderson Silva quer continuar sua carreira no MMA pelos próximos anos. Ele está totalmente recuperado de lesão na perna esquerda. Durante o congresso de medicina esportiva Rio Sport & Health, realizado no último domingo, no Rio de Janeiro, o brasileiro disse que o contrato anterior de sete lutas com o UFC foi "rasgado" e que após nova negociação, ele assinou um novo acordo de 15 combates.

"Eu tinha mais sete lutas no meu contrato (sem contar com o duelo contra Nick Diaz, que acontece dia 31 de janeiro). Estive com o Lorenzo (Fertitta, dono do UFC) e o Dana (White, presidente) na quinta-feira que passou, e o contrato foi rasgado. A gente assinou por mais 15 lutas. Para deixá-lo (Dana) maluco, assinei por mais 15 lutas. Isso é para deixar a galera lá em casa maluca também", brincou o peso médio Anderson Silva ao canal Combate.com.

No último sábado, Anderson Silva esteve presente no UFC Rio e foi ovacionado pela torcida. No evento, o brasileiro foi só elogios a José Aldo, que manteve o cinturão do peso-pena ao ganhar de Chad Mendes por pontos. "O José Aldo é a evolução de tudo o que já teve de atleta brasileiro dentro do UFC. É um cara que a gente tem de aplaudir, tem de tirar o chapéu e sempre estar torcendo por ele. O Aldo é a nossa referência de ídolo e herói no Brasil hoje", afirmou.

Além de entrar no octógono com um contrato novo com o UFC (os valores não foram revelados), Anderson Silva também pode conseguir um novo fornecedor de material esportivo. Após o fim de seu contrato com a Nike, o brasileiro revelou que conversa com a Adidas, a principal concorrente dos norte-americanos. "Sempre fui fã da Nike e gosto muito da marca. A empresa me deu a oportunidade de realizar um sonho. Graças ao Ronaldo e ao Corinthians, tive a oportunidade de trabalhar junto da equipe da Nike. Foi ótimo, gostei muito. Ficam as lembranças e a saudade. Agora a gente está numa relação bacana com a Adidas. Não tem nada certo, e vamos ver o que vai dar daqui para frente", revelou.