Anderson Silva e Sonnen viram personagens de quadrinhos

Os arquirrivais Anderson Silva e Chael Sonnen invadiram os quadrinhos. Tirinhas com os dois lutadores, que se enfrentarão pelo cinturão dos médios do UFC no próximo dia 7, serão publicadas diariamente no Facebook.com/UFC até o dia da luta, que será no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.

Lançada no último domingo, a tirinha conta a história da revanche que é aguardada pelos fãs do UFC desde 2010.

Leitor de quadrinhos há muito tempo - daí o apelido "Spider", Anderson Silva é retratado como o personagem "Aranha Prateada", e sua roupa traz as cores azul e amarela, da bandeira brasileira. Sonnen se torna o “Gangster Americano”, e seu uniforme tem as cores da bandeira americana.

“Sempre fui fã de quadrinhos, desde criança. Eu gostava de heróis que tinham problemas cotidianos e ainda assim tentavam ajudar pessoas”, declarou o campeão dos pesos médios. O primeiro personagem com essas características é o Homem-Aranha, de Stan Lee.

Chael também fez seu comentário. “É muito emocionante me ver em formato de quadrinhos. Nunca antes um super-herói da vida real havia sido transformado em mortal em um quadrinho, vocês nunca mais verão isso na vida.”

Quem assina as tirinhas é o britânico Dave Golding, de 37 anos, que está no ramos desde 2006. Golding foi o artista por trás da graphic novel aclamada pela crítica “The Hunter”, e teve seu trabalho exibido em vários programas de ficção científica na televisão britânica.