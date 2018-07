Anderson Silva faz fisioterapia e garante: 'Vou ficar bem'

LOS ANGELES - A recuperação de Anderson Silva está acontecendo mais rápido do que o esperado. Nesta segunda-feira, o lutador utilizou o Instagram para publicar uma foto em que aparece fazendo fisioterapia. Ele agradeceu o apoio dos fãs e garantiu que ficará bem.

"Muito obrigado pelo carinho de todos. Vou ficar bom. Eu prometo a vocês que vou" disse ele, através da rede social.

Depois de fraturar a tíbia e a fíbula da perna esquerda na luta contra Chris Weidman, que valia o cinturão dos pesos médios no UFC, Anderson passou por uma cirurgia e já está no período de recuperação. Na última semana, ele já recebeu alta do hospital e apareceu, ao lado de seus familiares, usando muletas. A previsão é que 'Spider' volte a treinar em um período de 3 e 6 meses.