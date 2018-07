Anderson Silva garante que não vai vacilar na luta com Weidman

SÃO PAULO - Anderson Silva não vê a hora de pisar novamente no octógono. Sua expectativa e preparação para a revanche contra Chris Weidman é enorme. Em entrevista ao Esporte Espetacular, da Globo, no entanto, o brasileiro fez questão de descartar o rótulo de 'luta do século'. Quer fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, principalmente para apagar a imagem deixada no último combate, em que apanhou sem reagir.

"Já houve lutas que foram chamadas de 'lutas do século', mas que na verdade não foram nada disso. Acho que a "luta do século", como já disse numa brincadeira, seria eu contra o meu clone. Esta luta seria a 'luta do século'". Mesmo assim, Anderson Silva trata o combate de forma diferente. "Vai ser mais uma luta como tantas outras. Mas para mim é como se fosse uma final de Copa do Mundo, tipo um Brasil x Argentina".

O brasileiro já está em Las Vegas treinando para o combate do dia 28 e garante que não vai mudar o seu estilo dentro da arena. "Não posso mudar meu jeito de lutar senão não vou estar feliz. Vou continuar lutando do mesmo jeito que sempre lutei". O Spider recebeu inúmeras críticas após perder o cinturão para Cris Weidman, pois 'brincou de mais' com o adversário. Agora, mesmo mantendo o estilo, garante que vai estar diferente. "Vai ser um Anderson totalmente diferente de todas as outras lutas. Porque vou estar mais concentrado, vou estar mais atento a algumas coisas, tanto fora quanto dentro do octógono. Isso vai ser fundamental para que vença", disse, contrariando a declaração de que a luta será mais uma de sua carreira.

Anderson Silva sabe o peso que uma nova derrota terá sobre suas costas. Ela encerraria sua vida no MMA, praticamente. Ele entra na arena ainda sendo o lutador com a maior série invicta do UFC. Foram 17 vitórias até conhecer o seu primeiro revés, em 6 de Julho deste ano. Anderson também é quem defendeu o cinturão por mais vezes, 11. O rival, Chirs Weidman, ainda não foi derrotado na carreira, tem 10 vitórias seguidas no cartel.