Anderson Silva mostra descontração na coletiva que antecede o UFC 168

LAS VEGAS - Anderson Silva pareceu bem relaxado e confiante para a revanche contra o norte-americano Chris Weidman. A luta, atração principal do UFC 168, será neste sábado, em Las Vegas.O brasileiro diz que não fez grandes mudanças no seu esquema de preparação - seus treinadores são os mesmos. "A maior mudança foi comigo. Quem tinha que mudar era eu mesmo".

Já Weidman dá a impressão de estar ainda mais tranquilo. "Na preparação para minha primeira luta contra Anderson, houve o furacão Sandey, e eu me lesionei. Seria a luta mais importante da minha carreira. Desta vez estou 100%, não tenho nenhuma lesão", afirmou.

Anderson não quis antecipar se planeja se aposentar em caso de nova derrota para Weidman. “Ainda tenho oito lutas no meu contrato. Pode ser que eu me aposente ou não. Não tenho como dizer isso agora”.

Seja qual for o vencedor, ele terá como desafiante Victor Belfort. “Belfort é o próximo da fila”, declarou Dana White, o presidente do UFC.

Desta vez, Anderson procurou se resguardar no aspecto emocional. Optou por fazer a preparação em solo norte-americano, não no brasileiro. “Eu me preparei na minha academia, em Los Angeles. Desta forma, não tive que ficar quatro ou cinco meses longe dos meus filhos”.

Aparentemente, os planos de Anderson, de lutar taekwondo nos Jogos Olímpicos de 2016, podem não se viabilizar. Enquanto uma repórter perguntava, ele apontava para o logo do UFC, indicando que White poderia não gostar que ele tratasse do assunto lá. “Seria uma honra lutar na Olimpíada, mas eu não teria tempo hábil para isso. E papai não gosta e mamãe não quer", brincou, olhando para White, que riu.