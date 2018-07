Anderson Silva posta vídeo acertando chutes com perna fraturada

Anderson Silva continua firme em sua preparação para luta contra Nick Diaz. Nesta quarta-feira, o lutador brasileiro postou vídeo em seu Instagram em que dá vários low kicks (chutes baixos) com as duas pernas, antes de combate válido pelo UFC 183.

A curiosidade é a força com o que atleta chuta com a perna esquerda, que sofreu fratura em dezembro na disputa pelo cinturão do UFC pelos pesos médios contra o norte-americano Chris Weidman. Na ocasião, o brasileiro quebrou a tíbia e quase teve sua carreira interrompida.

Anteriormente, Anderson Silva havia utilizado a mesma rede social para agradecer os mais de 1 milhão de pessoas que o seguem e apoiam pelo Instagram em sua saga após longo período de recuperação. O brasileiro volta ao octógono no dia 31 de janeiro, quando enfrenta o norte-americano Nick Diaz, pelo UFC 183, na cidade de Las Vegas.