Anderson Silva recebe apoio do amigo Ronaldo: 'Nós vamos pegá-lo'

SÃO PAULO - "Nós estamos junto contigo. Nós vamos pegá-lo. Já já a gente o pega." Estas foram as palavras de Ronaldo para o amigo e cliente Anderson Silva logo após a derrota do brasileiro para Chris Weidman.

O incentivo do Fenômeno, dono da 9ine, empresa que gerência a carreira de Spider, foi divulgado pela equipe do lutador em um vídeo que mostra momentos antes e depois do UFC 162, que ocorreu no último fim de semana, em Las Vegas, Estados Unidos.

No vídeo, Anderson também recebe a visita do cantor norte-americano Usher. Solidário ao momento do brasileiro, que teve sua primeira derrota em 7 anos, o artista o acompanha até o vestiário. "Em momentos como este você aprende lições. Eu acho que você sabe qual é a sua lição. Muitas vezes o estudante vira professor. Você continua sendo um ótimo professor. Como estudante você tem que entender a responsabilidade que vem em vestir a coroa. E eu te falo isso porque você me dá esperança", diz Usher.

O lutador de boxe Roy Jones Jr., que assistiu ao duelo ao lado de Dana White e é um dos nomes que ainda pode enfrentar Anderson Silva, também apoiou o brasileiro: "Não se sinta culpado em achar que decepcionou alguém porque não decepcionou. Você fez o que tinha que fazer. (...) Você deu o seu melhor. O melhor que poderia dar hoje à noite, nas circunstâncias que ele (Chris Weidman) te deu."

Emocionado, Anderson Silva termina o vídeo chorando. O lutador, que acabou perdendo o cinturão e a liderança do ranking peso por peso, porém, também aparece sereno e, no que depender da união de sua equipe, pronto para uma revanche contra seu algoz.