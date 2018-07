Anderson Silva recusa convite de Chael Sonnen para auxiliá-lo no TUF 3

SÃO PAULO - Conhecida como uma das maiores rivalidades dos últimos tempos do UFC, Anderson Silva e Chael Sonnen poderiam protagonizar uma das cenas mais inusitadas do MMA. Isso porque o americano, que será um dos treinadores da terceira edição do The Ultimate Fighter Brasil - Em Busca de Campeões, da Rede Globo, surpreendeu e convidou o brasileiro para ser um de seus assistentes técnicos no reality show. Para a decepcão dos fãs, Anderson confirmou a sondagem por meio de seu empresário, mas, por questões de calendário, lamentou não poder participar.

"É verdade (sobre o convite). Infelizmente, eu não estarei no Brasil e não vou poder aceitar esse pedido", disse o brasileiro em uma conferência realizada por telefone.

A rivalidade entre Anderson Silva e Chael Sonnen estorou quando, às vesperas da segunda luta entre eles, o americano, para promover a luta, exagerou nas provocações, ofendendo o lutador brasileiro e o Brasil. Ao contrário do que muitos imaginaram, Anderson Silva deixou o passado de lado, levou o convite pelo lado profissional e lamentou não poder auxiliar o rival no evento, afirmando que "pelo esporte seria super bacana essa parceria".

A terceira edição brasileira do reality show, que também terá Wanderlei Silva como treinador, será a primeira em que um estrangeiro fará o papel de técnico dos lutadores. Por isso, muito se especulou sobre a possibilidade do UFC criar um time de atletas estrangeiros contra um grupo formado por brasileiros. Porém, Anderson Silva deu indícios de que isso não deve acontecer. "Gostaria de participar, até porque os atletas serão brasileiros, seria uma honra participar pelo esporte e pelos atletas que estarão lá".

De acordo com o site MMA Fighting, o TUF Brasil 3 será filmado entre os dias 12 de janeiro e 21 de fevereiro do próximo ano. A data de estreia na televisão ainda não foi confirmada pela emissora.

REVANCHE

Anderson Silva está em Las Vegas, nos Estados Unidos, para tentar retomar o cinturão de Chris Weidman. Em julho deste ano, o brasileiro foi derrotado pelo norte-americano, perdendo o título pela primeira vez em sete anos. A luta, que acontece neste sábado, dia 28, também terá a disputa do cinturão feminino da categoria peso-galo entre Ronda Rousey e Miesha Tate.